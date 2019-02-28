6 نصائح طبية من #أمن_الطرق.. للمسافرين

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجه أمن الطرق 6 نصائح طبية للمسافرين، أهمها أن يكون السفر نهارًا مع أخذ قسط كافٍ من النوم ليلًا.
وشدد أمن الطرق على ضرورة التوقف كل ساعتين والخروج من السيارة حتى تتحرك العضلات مما ينشط الدورة الدموية، مع التوقف فورًا عند الإحساس بالنعاس وأخذ قسط من الراحة، بالإضافة إلى تفادي القيادة بعد تناول أدوية تؤثر على اليقظة وتؤدي إلى النعاس.
وأكد أمن الطرق أنه يجب أيضًا تحريك أصابع القدمين في كل وقت حتى لا يصاب المسافر بتورم الساق، مع التأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية.
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