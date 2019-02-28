قبيلة الغفران تنتظر من الأمم المتحدة إنصافها

لايزال أبناء قبيلة الغفران القطرية، ينتظرون من الأمم المتحدة إنصافهم من الظلم الذي وقع عليهم بسبب تنظيم الحمدين الذي سحب جنسيتهم القطرية وجعلهم مشردين في دول العالم .

وفي الثامن عشر من سبتمبر العام الماضي، نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتحاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسري وتعذيب.

وطالب أبناء القبيلة أنذاك المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.

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وقال حمد خالد المرى، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفه، إن قضيتهم مع النظام القطري هي إنسانية بحتة، وليست سياسية، مضيفا: "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومطالبنا محددة، وهي محاسبه النظام القطري على جرائمه ضدنا، وضد أي قطري، واستعاده حقوقنا المسلوبة."

وتزامن تحرك القبيلة القطرية مع إنعقاد الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووقتها تدخلت لجنة حقوق الإنسان القطري، وتعهد بحل مشكلة أبناء القبيلة، لكن هذه العهود والمواثيق ما باتت أن إنكشف كذبها مع إنعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان .

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