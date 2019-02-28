انت الان تتابع قائد شرطة الاحتلال يقتحم «باب الرحمة» بالأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقدم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ومسؤول كبير في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، على اقتحام مبنى ومصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك. وقال شهود عيان: إن "عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية قائد الشرطة ومسؤول الشاباك أثناء جولتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية. كان الحاخام المتطرف يهودا جليك، اقتحم صباح اليوم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين، ونفذوا جولات مشبوهة فيه قبل مغادرته من باب السلسلة.

من جانبه، صرح الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ببيت الشرق في القدس، بأن إسرائيل دائما ما تختبر ردات الفعل، فإن كانت الردة قوية، تتراجع، لكن هذا لا يعني أنها تغلق الموضوع وتنساه، لأنها تنتهج سياسة النفس الطويل، وكلما أتيحت الفرصة تعيد المحاولة، لأن لديها مخطط إقامة كنيس