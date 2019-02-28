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استقالة وزير النقل المصري

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عدن - ياسمين التهامي - وافق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقالة وزير النقل هشام عرفات التي قدمها بعد مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حريق نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة يوم الأربعاء.

وقال التلفزيون المصري الرسمي وشهود إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 50 آخرون في الحادث

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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