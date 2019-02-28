شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير النقل المصري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وافق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقالة وزير النقل هشام عرفات التي قدمها بعد مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حريق نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة يوم الأربعاء.
وقال التلفزيون المصري الرسمي وشهود إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 50 آخرون في الحادث
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