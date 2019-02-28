اسماء السيد - أبوظبي: تعهدت الإمارات بتقديم نصف مليار دولار لليمن خلال عام 2019، بما في ذلك هبات لوكالات أممية، خلال مؤتمر المانحين لمساعدة اليمن الذي عقد الثلاثاء في جنيف.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي في المؤتمر أنه ما زال هناك ما يدعو للتفاؤل بأن السلام والأمل سيتحققان لليمن وشعبه.
وقالت "مع بوادر أمل بتحقيق سلام مستدام، دعونا نستمر بالعمل معاً من أجل توفير الرخاء للشعب اليمني."
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتعهد بتقديم نصف مليار دولار لليمن في عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.