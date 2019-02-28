الإمارات تتعهد بتقديم نصف مليار دولار لليمن في عام 2019

اسماء السيد - أبوظبي: تعهدت الإمارات بتقديم نصف مليار دولار لليمن خلال عام 2019، بما في ذلك هبات لوكالات أممية، خلال مؤتمر المانحين لمساعدة اليمن الذي عقد الثلاثاء في جنيف.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي في المؤتمر أنه ما زال هناك ما يدعو للتفاؤل بأن السلام والأمل سيتحققان لليمن وشعبه.

وقالت "مع بوادر أمل بتحقيق سلام مستدام، دعونا نستمر بالعمل معاً من أجل توفير الرخاء للشعب اليمني."

