مثل معظم شركات تصنيع الهواتف المحمولة، تأتي شركة أتش تي سي “HTC” بإصدارات معدّلة من تطبيقات أندرويد من على أجهزتها، أحد هذه التطبيقات هو عميل البريد الإلكتروني HTC Mail، حيث يُعدّ هذا التطبيق قياسي نوعًا ما ويدعم خدمات متعددة، ولكن الغريب في الأمر أن التطبيق اختفى من متجر قوقل بلاي.
وفي هذا السياق لم تخرج الشركة بعد وتُوضّح الأمور، ولكن متابعةً لدورة حيارة التطبيق، فآخر تحديث له كان عام 2018، ولديه أكثر من 10 مليون تثبيت من على المتجر، ومؤخرًا ذكر العديد من المستخدمين أن هناك مشاكل في تسجيل الدخول وإرسال الرسائل عبر التطبيق.
أخيرًا ما زالت الشركة تضع تطبيقها هذا على أحدث هواتفها بما في ذلك هاتفها U12 +، وربما يكون سبب الإزالة هو وجود الكثير من تطبيقات البريد الأخرى، لذا ربما قررت HTC أن الوقت قد حان للتخلي عن تطبيقها هذا، من يدري فالأيام كفيلة بأن نعلم ذلك.
التدوينة تطبيق البريد الإلكتروني HTC Mail يختفي من متجر قوقل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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