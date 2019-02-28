دراسة تكشف ثغرات أمنية تجعل الهواتف الذكية أداة للتجسس

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كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت دراسة أعدها باحثون أمريكيون في أمن المعلومات، عن 3 ثغرات أمنية خطيرة في شبكات الجيل الرابع والخامس للاتصالات الخلوية والإنترنت، والتي يمكن أن تجعل الهواتف الذكية أداة للتجسس.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أوضح الباحثون من جامعتي "بوردو" و"آيوا" الأمريكيتين، أن تلك الثغرات الأمنية تسمح للمتطفلين أو القراصنة بالتجسس على المكالمات الهاتفية وتتبع أماكن المستخدمين، أو حتى إرسال رسائل وهمية من هواتف المستخدمين.

وطالب الباحثون شركات الاتصالات حول العالم ومصنعي الهواتف الذكية، بضرورة تدشين بنية تحتية أقوى لشبكات الجيل الرابع والخامس، حتى تتمكن من علاج تلك الثغرات الخطيرة.

وعرضت الدراسة الثغرات الثلاث على النحو التالي:

1- توربيدو (Torpedo):

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تسمح تلك الثغرة للـ"هاكرز" في إحداث عطل مؤقت في المكالمات الهاتفية لفترة قصيرة جدا، يتمكن من خلالها الـ"هاكرز" من إرسال رسالة وهمية إلى الهاتف بورود مكالمة هاتفية إليه، ليتمكن بعدها المتطفلون من تتبع موقع الهاتف ومستخدمه.

2- الثقب (Piercer):

وتسمح تلك الثغرة الأخطر في ربط رقم هاتف أي مستخدم بجهاز من نوع " IMSI" للتنصت على المكالمات الهاتفية، ويخدع المستخدمين عن طريق محاكاته لعلامة الاتصالات الموفرة للخدمة الحقيقية للمستخدم، ما يجعله يدخل إليها ليقع في ثقب يمكن من خلاله أي متطفل التنصت على مكالماته.

3- التكسير (IMSI-Carcking):

تعد تلك الثغرة هي الأخطر على الإطلاق في الثغرات الثلاث السابقة، حيث تسمح للقراصنة بمعرفة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدم أي هاتف ذكي، وهويته الكاملة المثبتة على شبكة الجيل الخامس الخاصة به.

كما تمكنهم من تعقب موقعه وبعث رسائل وهمية بدلا منه واختراق مكالماته الهاتفية وجميع رسائله النصية ورسائل الدردشة الخاصة به.