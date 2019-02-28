دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يمكنك الآن تمكين الوضع المظلم لصفحات الويب والمحتوى في نسخة كروم كناري

في الشهر الماضي، تم التبليغ بأن قوقل تعمل على مظهر داكن لمتصفّحها كروم، مع وجود تحضير واسع للوضع المظلم لإصدار أندرويد المنتظر “Android Q”، من ناحيته وعلى الرغم من أن هذه الميزة متوقعة قدومها على المتصفّح، إلّا أن التوقعات كانت تشير أنها ستدعم فقط تعتيم القوائم وشريط القائمة مع استمرار عرض صفحات الويب بالألوان الأصلية.

ولكن حصل عكس ذلك، حيث الآن ومن على نسخة كروم كناري في أندرويد، سيكون المتصفّح قادر على تغيير تصميم المواقع وعرض الخلفية باللون الداكن، على أن يتم تمكين الوضع المظلم من خلال الانتقال chrome: // flags والبحث عن الوضع المظلم “Dark Mode” من هناك وتفعيله فورًا.

أخيرًا عند تفعيل هذا الوضع، سيؤدي إلى استخدام إعداد عالي التباين، وتغيير ألوان صفحة الويب، فضلًا عن تغيير الخلفية للون الداكن، تمامًا مثل ما هو الحال مع متصفّح Samsung Internet، ويجب أن تعرف أن هذا الوضع يُوفّر البطارية من على شاشات OLED، ويكون أكثر صحيًا على العيون، لذلك إن كنت ترغب في تجربة هذا الوضع فهو متاح الآن في نسخة كروم كناري سواء على أندرويد أو على الحاسوب.

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