"واتساب" يطرح خاصية جديدة في المحادثات الجماعية

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

تعمل شركة واتساب على طرح خاصية جديدة عبر التطبيق، كجزء من مكافحة الرسائل غير المرغوبة، الأمر الذي سيمكن الكثير من مستخدمي التطبيق على الحد من إضافتهم إلى هذه المحادثات.

ووفق ما ذكر موقع "لايف رو"، تتيح الخاصية الجديدة مستخدمي "واتساب" من عدم الدخول أو الاشتراك في المحادثات الجماعية أو المجموعات التي تتم إضافتهم لها، من دون موافقتهم.

إذ سيتمكن المستخدمين من دخول هذه المجموعات فقط عندما يقبلون طلب الاشتراك، وليس كما يجري في الوقت الحالي حيث يكفي إضافتهم الى المجموعة ليتلقوا جميع الرسائل من الأشخاص المشاركين.

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ولتفعيلها، سيتوجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في حسابه، ومن ثم إلى إعدادات الخصوصية، وهناك سيظهر له زر خاص يسمى "من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة"، يضم 3 خيارات:

الأول: هو السماح لأي كان بأن يضيفك إلى أي مجموعة، أي كما هو الحال حالياً.

الثاني: سيمكن مديري المجموعات الموجودين في قائمة الاتصالات فقط من إضافتك لأي مجموعة، وسيكون بالإمكان قبول طلب الإضافة أو رفضه.

الثالث: فسيمنع أي شخص من إضافتك لأي مجموعة.​