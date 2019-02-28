دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موتورولا تؤكد على هاتفها القابل للطي بتصميم مشابه لـRAZR

الهواتف القابلة للطي أصبحت توجهاً رئيسياً للشركات المصنعة للهواتف في الفترة الأخيرة مشيرة بذلك لكونها ستحتل المشهد مستقبلاٌ؛ فقد شهدنا كلاً من سامسونج وهواوي تكشف عن نسختيهما منذ أيام فيما ستكشف شركات أخرى نسخها في قادم الأيام ومن ضمنها موتورولا التي سبق وسلطنا الضوء عن عملها على هاتف قابل للطي بتصميم مشابه لهاتفها التقليدي صاحب الشعبية RAZR لتؤكد الشركة اليوم عملها عليه بشكل رسمي في مقابلة مع موقع Engadget.

فقد أكد دان ديري نائب مدير المنتجات في شركة موتورولا للموقع أن شركته تقوم منذ مدة على بناء هاتفها القابل للطي وإجراء تجارب متتالية للوصول للمنتج النهائي، وكشف دان بشكل ضمني عن كون الشركة ستتبنى أسلوب الطي الداخلي للشاشة لحمايتها من أي نوع من الخدوش مستقبلاً بيد الاستخدام.

فيما أعطت تصريحاته تأكيدا على نموذج الهاتف القابل للطي المسجل في طلب براءة الاختراع، حيث وضح أن الشركة تددارس عمل الهاتف بشاشة قابلة للطي مع مفصل مزدوج حيث يظهر الهاتف بثلث الحجم الاجمالي تقريباً عند الطي، مع تعبيره عن قلقه من ناحية تنفيذ الأمر تقنياً نظراً لاتخاذ الهاتف شكل حرف Z أثناء عملية الطي، لكنه نوه لاحتمال حل هذه المشكلة.

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ولعل أسلوب موتورولا في هاتفها هذا يلقى رواجاً أكبر عند المستخدمين كون عملية الطي فيه ستسمح بوضعه بكل أريحية في الجيب مع المحافظة على كونه هاتف ولا يتعدى ذلك ليصبح جهازاً لوحياً عند فتحه كما رأينا في Galaxy Fold وMate X.

أما بالنسبة للإطلاق فالشركة لن تترك نسخ سامسونج وهواوي في السوق طويلاً دون إطلاق هاتفها والذي بحسب التوقعات قد يتم في منتصف صيف العام الجاري، وحينها سنتمكن من الحكم والمقارنة وسنتعرف على السعر أيضاً.

التدوينة موتورولا تؤكد على هاتفها القابل للطي بتصميم مشابه لـ RAZR ظهرت أولاً على عالم التقنية.