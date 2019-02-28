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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى.. ومحمد بن زايد: ثقتنا كبيرة بالمستقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة:" لقد سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب، حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا.
وكانت رئيسة سنغافورة قد استقبلت الشيخ محمد بن زايد، صباح اليوم، الخميس، فى القصر الجمهورى بسنغافورة، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (5)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد
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