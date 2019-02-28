شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هناك فرصة للسلام بين إسرائيل وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مؤتمر صحفى للرئيس الأمريكى فى ختام قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى هانوى، إن هناك فرصة للسلام بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدا رغبته فى صنع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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