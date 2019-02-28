الارشيف / اخبار الخليج

تصريحات من الملك سلمان بشأن مسؤولية المواطن السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال الملك سلمان إن اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب وتشجيعهما على الاستثمار في هذا المجال، من أجل "تولي المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات".

واستقبل الملك سلمان بقصر اليمامة، أمس الأربعاء، عددا من مسؤولي وزارة العمل وممثلين عن أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص، حسب صحيفة "عكاظ" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات من الملك سلمان بشأن مسؤولية المواطن السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا