تصريحات من الملك سلمان بشأن مسؤولية المواطن السعودي

وقال الملك سلمان إن اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب وتشجيعهما على الاستثمار في هذا المجال، من أجل "تولي المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات".

واستقبل الملك سلمان بقصر اليمامة، أمس الأربعاء، عددا من مسؤولي وزارة العمل وممثلين عن أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.