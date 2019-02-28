وقال الملك سلمان إن اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب وتشجيعهما على الاستثمار في هذا المجال، من أجل "تولي المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات".
واستقبل الملك سلمان بقصر اليمامة، أمس الأربعاء، عددا من مسؤولي وزارة العمل وممثلين عن أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات من الملك سلمان بشأن مسؤولية المواطن السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.