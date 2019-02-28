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محمد بن زايد يكشف عن طلبه من رئيس كوريا الجنوبية

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وطلب محمد بن زايد من الرئيس الكوري أن يتم تعزيز العلاقات المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية، على كافة الأصعدة، حسب السفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية.

وعقد محمد بن زايد جلسة مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الاتفاق مع كوريا الجنوبية على إنشاء أكبر مشروع على مستوى العالم.

ويختص المشروع بتخزين النفط في الفجيرة.

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