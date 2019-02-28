تطورات خطيرة في قضية الطفل الهارب من السعودية إلى تايلاند

وذكرت صحيفة "الخليج" إن هناك معلومات تشير إلى أن إحدى الجهات المعنية بحثت وضع الطفل من الجانب الاجتماعي مع أسرته ميدانيا عند وصوله لمنزل الأسرة.

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وكان الطفل قد غادر من جازان إلى جدة، ثم الكويت، ثم إلى تايلاند، فيما تمت إعادته من تايلاند بعدما وصل للمطار هناك، حيث اعتبرته السلطات التايلاندية طفلا قاصرا، لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول بمفرده.

وكانت شبكة "CNN" الأمريكية نشرت تقريرا مفصلا يروي قصة الشقيقتين السعوديتين، ريم وروان، اللتين هربتا من العنف المنزلي والاضطهاد لدى عائلتهما في المملكة، على حد وصف الشبكة الأمريكية.

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وادعى التقرير المصور، الذي نشرته الشبكة الأمريكية، أن "الفتاتين اللتين تم تغيير اسميهما وتغطية وجهيهما "نزولا عند رغبتهما وحفاظا على سلامتهما" هربتا من عائلتهما، بعد عامين من التخطيط السري، أثناء إجازة عائلية في كولومبو بسريلانكا أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأصبحت قضية حقوق المرأة والعنف المنزلي في السعودية تحتل اهتماما من قبل المجتمع الدولي على خلفية قصة السعودية رهف القنون التي هربت من عائلتها وأطلقت حملة واسعة النطاق في "تويتر" من أجل تجنب ترحيلها إلى المملكة من تايلاند، ثم حصلت على لجوء في كندا.