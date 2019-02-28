تعرف على تطورات قضية الطفل المغادر من #المملكة إلى #تايلاند بمفرده

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت أسرة الطفل الذي غادر إلى تايلاند خلال الآونة الأخيرة بمفرده، من إعادته إلى المملكة، واحتواء القضية.
وأشارت المعلومات المتداولة، إلى أن إحدى الجهات المعنية بحثت وضع الطفل من الجانب الاجتماعي مع أسرته ميدانيًّا عند وصوله لمنزل الأسرة.
وكان الطفل قد غادر من جازان إلى جدة، ثم الكويت، ثم إلى تايلاند، فيما تمت إعادته من تايلاند بعدما وصل للمطار هناك، حيث اعتبرته السلطات التايلاندية طفلا قاصرا، لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول بمفرده.
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