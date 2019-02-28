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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن استضافة آلاف المعتمرين الباكستانيين، عقب تعذر مغادرتهم المملكة؛ بسبب توقُّف المجال الجوي وعدم استقبال الرحلات الجوية من قِبل باكستان.
وقال المدير التنفيذي للجنة محمد بن بادي، أن اللجنة تواصلت بشكل مكثف مع عدد من شركات ومؤسسات العمرة لاستضافة الآلاف من المعتمرين الباكستانيين.
وأوضح “بن بادي” أن هذا القرار هو مبادرة من اللجنة لاستضافة المعتمرين بعد تعذُّر مغادرتهم على الرحلات المجدولة بدايةً من أمس (الأربعاء)؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها باكستان والهند.
كانت هذه تفاصيل خبر استضافة آلاف المعتمرين الباكستانيين بـ #المملكة.. بعد تعذر عودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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