كوريا_الشمالية: محادثات كيم وترمب في القمة تهدف لتحقيق نتائج فارقة

الخليج - رويترز ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب أجريا محادثات صادقة ومتعمقة في هانوي تمهيدا لأن تسفر قمتهما الثانية عن نتائج شاملة وفارقة. ويعقد ترمب وكيم محادثات الخميس لليوم الثاني في قمتهما الثانية خلال ثمانية أشهر دون أن يبديا أي علامة على حدوث تقدم بشأن القضية الرئيسية الخاصة بنزع الأسلحة النووية.

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