معرض "إكسبو كولينير 2019" ينطلق بالشارقة في مارس

يستضيف مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس/آذار المقبل، النسخة الـ22 من مسابقة الطهو الأكبر عالمياً "صالون كولينير الإمارات"، الذي تنظمه جمعية الإمارات للطهي بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة خبراء الطهي من جميع أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في إمارة الشارقة ليحتل مكانة مميزة على أجندة الفعاليات السنوية للمركز وبوتيرة سنوية، وفقا للعين الإخبارية.

جاء الإعلان عن الاستضافة خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، بمقر غرفة تجارة الشارقة للكشف عن تفاصيل معرض إكسبو كولينير، الذي يقام بمشاركة 2000 طاهٍ من حول العالم يقدمون عروضا مميزة في فنون الطبخ، بمشاركة 200 عارض، يمثلون الشركات المقدمة للخدمات الغذائية والضيافة، والذي من المتوقع أن يشهد زيارة أكثر من 5000 زائر يومياً من المهتمين بمجال الطهي والمأكولات وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة.

حضر المؤتمر الصحفي جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وجوان كوك الرئيس التنفيذي لشركة "بربل كيتشن إيفنتس"، وأوي ميشيل رئيس جمعية الإمارات للطهي نائب الرئيس المساعد للرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، وماجد الصباغ الرئيس التنفيذي لمركز الشيف الدولي للتعليم والتدريب الفندقي.

وأكد جمال بوزنجال أن مسابقة الطهو الأكبر عالمياً "صالون كولينير الإمارات" والتي تنظم ضمن معرض "إكسبو كولينير" تعد حدثاً عالمياً تستضيفه الشارقة لأول مرة، كواحدة من أهم الأحداث المرموقة في صناعة الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تحتل مسابقات الطهي الصدارة في عالم الجذب السياحي، كما تمثل المأكولات من أرجاء العالم سفراء لبلادها وشعوبها.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في تنشيط الحركة التجارية، وتعريف الجمهور والزوار بفنون الطهي والطبخ العالمية والارتقاء بمعايير الجودة في صناعة الضيافة والأغذية، والذي يعد قطاعاً ديناميكياً في دولة الإمارات، ويضع الشارقة على الخريطة العالمية كوجهة اختيار مميزة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

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وقالت جوان كوك إن الشركة ستواصل استراتيجيتها في توظيف المنصات المتخصصة للوصول إلى خبراء توريد الأطعمة عاماً بعد عام، مشيرة إلى أن "إكسبو كولينير" يمثل محطة رئيسية للراغبين بلقاء أبرز الطهاة وخبراء المعجنات والمؤثرين في قطاع الأغذية والمشروبات، مؤكدة أن التركيز على فنون الطهي والمسابقات والمهارات والتعلم والتدريب والمنتجات والمعدات، إلى جانب شغف وإبداع الطهاة سيعود بتأثير إيجابي على قطاع السياحة، لا سيما أن السياحة تشكل قطاعاً حيوياً لدولة الإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص.

وأكد ماجد الصباغ أهمية استضافة الشارقة لمعرض "إكسبو كولينير 2019" الذي يتخلله مجموعة واسعة من الفعاليات التدريبية والتعليمية وكافة المعدات والخدمات المرتبطة بقطاع توريد الأغذية، والذي يمثل فرصة سانحة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال صناعة الأغذية والضيافة ومستلزماتها، وتمثل إمارة الشارقة منصة مهمة لعرض وتعريف الجمهور والزوار بفنون الطهي والطبخ والأغذية والمشروبات.

وقال أوي ميشيل إن فعاليات "إكسبو كولينير" الجديدة في الشارقة لن تقتصر على مشاركة 2000 طاهٍ فحسب، وإنما سيكون للأنشطة التعليمية والتدريبية حصة أساسية، حيث من المقرر أن ينظم 4 شركاء من الجهات التعليمية/مركز الشيف الدولي وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة والمركز الدولي لفنون الطهي ومركز ريتشمونت ماستربيكر برنامجاً مجانياً كاملاً لمدة 3 أيام، يتضمن 27 جلسة للطلاب ومديري الضيافة، ضمن بيئة مخصصة للطهي والتدريس، وسينضم إلى المعرض ما لا يقل عن 4 من كبار المعلمين ليقدموا ورش عمل لتطوير المهارات، مدتها يوم واحد، وفرص التعرف على برامج البكالوريوس والماجستير والتسجيل فيها.

وسيشهد المعرض مشاركة نخبة من موردي معدات ومستلزمات الخدمات معدات المخابز ومستلزماتها، ولوازم الحلويات ومعدات إعداد الطعام ومستلزماتها ومعدات ومستلزمات الطبخ ومعدات التبريد، إضافة إلى عرض أنظمة التخزين وأدوات المائدة ومستلزماتها والمواد الغذائية الأساسية.