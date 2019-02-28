قطر تلغي توسع خطوطها الجوية في إفريقيا نتيجة المقاطعة العربية

تعرضت الخطوط الجوية القطرية لخسائر فادحة بعد قرار المقاطعة، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ لمحاولة التوسع بدول القارة الإفريقية لتجنب الإفلاس الوشيك ولكن دون جدوى.
حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها على تويتر اليوم الأربعاء، إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب ووسط أفريقيا بسبب، صعوبة تتنفيذها نتيجية قرارات الرباعي العربي، بغلق المجال الجوي للدول الأربع أمام الناقلة القطرية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو 2017، نتيجية دعم تنظيم الحمدين للتنظيمات الإرهابية، أغلقت تلك الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
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