جالاكسي نوت 10 الجديد مزود بـ4 كاميرات

كشفت تسريبات أن هاتف سامسونج "جالاكسي نوت 10 Galaxy Note" القادم سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف.

ولا تعتبر هذه الخطوة هي الأولى في عالم الهاتف الذكية، بل سبق أن أضافت نوكيا 5 كاميرات في هاتف نوكيا 9، الذي كشفت عنه خلال مؤتمر الهواتف النقالة MWC في مدينة برشلونة.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن مزايا كاميرا هاتف نوت 10 ستتنوع، حيث ستأتي إحداها كعدسة تقريب وأخرى كعدسة عريضة.

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ومع صدور أكثر من هاتف بتقنية الجيل الخامس 5G في الآونة الأخيرة فمن الممكن أن يأتي هاتف نوت 10 مدعوما بشبكة الجيل الخامس، إلا أن سامسونج لم تذكر أو تؤكد هذه المعلومة.

وأشارت مجلة فوربس إلى أن الهاتف سيتضمن قلما ذاكيا متعدد المهام، إذ سيحتوي على عدسات وحساسات للصور، لذا قد تتخلى سامسونج عن الكاميرا الأمامية في هاتف نوت 10.

وحسب أحدث التسريبات فإن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف نوت 10 في شهر أغسطس/آب المقبل.