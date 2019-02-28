العرب وأوروبا

استمع

يقال إنه مضت نحو ثلاث سنوات على الاتفاق على عقد قمة أوروبية، وتأخر ذلك بسبب ما مرت به المنطقة من تطورات وتحديات.

القمة انعقدت أخيراً في مدينة شرم الشيخ بمصر قبل أيام، وهي حدث مهم، بالنسبة للعرب والأوروبيين على حدٍ سواء. لا غنى للعرب عن التعاون مع أوروبا، ولا غنى لأوروبا عن التعاون مع العرب، وأوجه التعاون القائم بين المجموعتين العربية والأوروبية متعددة، سواء تمّ ذلك بشكل جماعي، أو على شكل علاقات ثنائية بين الدول.

Advertisements

نعلم ما تعاني منه المنظومة العربية اليوم من أوجه ضعف وخلاف، وهي أوجه باتت تهدد ما تبقى من صور التضامن والتعاون بين الدول العربية، لكن المؤمل ألا نبلغ حالاً ميؤوساً منها، وأن يتم التغلب على ذلك، وإن بصورة تدريجية، بالحرص، أولاً، على إبقاء ما بقي من «تضامن» عربي، برغبة تطويره، خاصة بالنظر للتحديات الكبرى الماثلة، والكثير منها لم يبلغ يوماً ما يبلغه اليوم من خطورة.

بالإضافة إلى التحدي المستمر والمتفاقم جراء استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، وإعاقة قيام دولة وطنية مستقلة، هناك التحديات الآتية من الأجندات الإقليمية، للدول المجاورة التي تعمل وبكافة الصور على التمدد في العالم العربي، مستغلة ما هو عليه من ضعف، والحيلولة دون نهوضه من جديد، وبالتأكيد هناك التحديات الآتية من الموقف الدولي غير المتفهم للقضايا العربية، طالما أصحابها أنفسهم منقسمون على أنفسهم.

لكن المعضلة أن الانقسام ليس مقتصراً على العرب وحدهم، حين يدور الحديث عن التعاون العربي - الأوروبي، فمع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنامي النزعات الشوفينية، والحيرة الأوروبية حول شكل علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، يصعب الحديث عن موقف أوروبي موحد.

ولا يقتصر الأمر على القضايا التي تخص أوروبا وحدها، وإنما تخص علاقاتها بمن هم خارج القارة، ولعل العرب في مقدمتهم، بحكم عدة عوامل بينها الجوار الجغرافي، حيث لا يفصل سوى البحر الأبيض المتوسط بين الأرض الأوروبية والأرض العربية، وبينها حجم التبادل التجاري الأوروبي مع العرب، وبينها تنامي مظاهر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطال شظاياها أوروبا.

لدى العرب الكثير مما يمكن لأوروبا أن تستفيد منه، ولدى الأوروبيين الكثير مما يمكن للعرب أن يستفيدوا منه، ولكن على أوروبا أن تظهر، هي الأخرى، وحدة الموقف من جهة، واستقلاليته من جهة أخرى. ونعني بالتحديد استقلاليته عن الموقف الأمريكي، فلن ينشأ تعويل عربي جدي على أوروبا طالما ظلت تابعة للموقف الأمريكي.

[email protected]