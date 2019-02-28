مهرجان نواكشوط للشعر العربي يختتم فعالياته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت ليلة أمس الأول فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي، الذي نظمه بيت الشعر في نواكشوط بموريتانيا، بحضور الدكتور إسماعيل ولد شعيب الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة العلوم في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، والدكتور عبدالله السيد مدير بيت الشعر في نواكشوط، وشهد فعاليات ثقافية متعددة على مدى ثلاثة أيام.

بدأت فعاليات اليوم الأخير من المهرجان بندوة نقدية بعنوان «دور الشعر في التواد والتراحم» شارك فيها: د.محمد محمود البخاري، ود.المختار حند، ود.عبدالوهاب محفوظ، و د.محمد الأمين محمود، وأدارتها الدكتورة أم كلثوم المعلى، أعقبتها أمسية قراءات شعرية لكل من: أحمدو آكاه، ماء العينين الأديب، ويحيى العربي، وشهدت الأمسية توقيع مجموعة دواوين أصدرها بيت الشعرفي موريتانيا، وفي نهاية اليوم كرم عبدالله العويس ومحمد البريكي المشاركين في المهرجان من شعراء ونقاد.

وشكر الدكتور عبدالله السيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للمشروع الثقافي الكبير الذي يرعاه معنوياً ومادياً، مضيفا أن مبادرة سموه بافتتاح بيوت الشعر في الوطن العربي رافعة قوية نحو التواصل وتبادل التجارب بين المبدعين العرب، حيث يتيح الفرصة أمام أجيال الشعراء، وخاصة الشباب للتواصل المباشر مع الجمهور عبر منابر بيوت الشعر.

كما شكر السيد وفد الشارقة الثقافي وضيوف المهرجان الذين شاركوا الموريتانيين تجربتهم الشعرية عبر مختلف أجيال القصيدة الموريتانية المعاصرة.