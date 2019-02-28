شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البلجيكى: إلغاء حكم يفرض إعادة 6 أطفال بلجيكيين من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى القضاء البلجيكى فى الاستئناف حكما يفرض على الدولة البلجيكية إعادة ستة أطفال هم أبناء متشددين بلجيكيين محتجزين حاليا مع أمهاتهم فى مخيم لاجئين تسيطر عليه القوات الكردية فى سوريا.

وأخذت محكمة الاستئناف فى بروكسل، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، برأى الدولة البلجيكية المعارض للحكم الصادر فى 26 ديسمبر الماضي.

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وقالت المحكمة إنه "لا يمكن أن يفرض على الدولة البلجيكية إعادة" أى شخص.

ورفض القضاء فى الماضى طلب العودة الذى تقدمت به والدتا الأطفال فى 12 سبتمبر 2018.

وبالتالى "تم رد" طلب المرأتين وهما فى الـ25 والـ26 ولم تعد بلجيكا ملزمة بإعادة أولادهن من مخيمات فى سوريا.