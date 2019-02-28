محمد بن زايد ينشر صوره في سنغافورة

ونشر الحساب الرسمي لولي عهد أبو ظبي على موقع "تويتر" صور الاستقبال مشيرا إلى أن الاستقبال جرى بمراسم رسمية. وقال ابن زايد: "سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء الرئيسة حليمة يعقوب"، مضيفا: "لدينا حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا". وتابع: "ثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا". يذكر أن ولي العهد شهد، أمس الأربعاء، مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين أبوظبي وسيول.

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