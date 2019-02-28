البرلمان_العربي يعزي #مصر في ضحايا حادث #قطار_رمسيس

الخليج - واس قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث قطار محطة مصر (رمسيس) في وسط القاهرة. وقال السلمي فى بيان له اليوم “أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

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