الإعلان عن #وظائف إدارية وفنية بـ”أرامكو توتال” للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمياويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية، عن عد من الوظائف الإدارية والفنية، للرجال والنساء.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة تحمل المسميات والشروط التالية:

– مشرف تطوير وظيفي: ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة، أو إدارة أعمال، أو موارد بشرية، مع خبرة 8 سنوات في مجال إدارة المواهب والتطوير الوظيفي.

– موظفة إصدار هويات وملصقات: ويشترط الحصول على دبلوم فني أو تقني لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة، ولا يشترط الخبرة.

– مساح كميات: ويشترط الحصول على دبلوم ثلاث سنوات أو بكالوريوس هندسة ميكانيكية، أو هندسة مدنية، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة الدبلوم أو 3 سنوات لحملة البكالوريوس.

Advertisements

– مفتش ميداني: ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال نفسه، وشهادة معتمدة من معهد البترول الأمريكي (API).

وحول مزايا العمل، أوضحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمياويات، أنه يتضمن رواتب تنافسية، وبدل سكن، وبدل نقل، وإجازة سنوية مدفوعة (30 يومًا) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل، وإجازة سنوية مدفوعة (38 يومًا) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى، وتأمينًا طبيًّا، وراتبًا إضافيًّا سنويًّا، وبدل إجازة (70% من الراتب)، وبرنامج تملُّك المنازل للسعوديين، وبدل تأثيث يدفع مرة واحدة، وهدايا خدمة كل خمس سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: https://goo.gl/3k3nNL.

يُذكر أن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمياويات (ساتورب)، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية. وتعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيمياوي في العالم، وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة، بطاقة 400 ألف برميل يوميًّا. وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.