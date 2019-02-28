التعاون_الإسلامي ترحب بتبرعات الدول الأعضاء لـ #اليمن في اجتماع المانحين

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الخليج - واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتبرعات القيمة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، ممثلة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في جنيف بتاريخ ٢٦ فبراير 2019.
وتجاوز إجمالي المبالغ التي قدمها المانحون 50 % من المبلغ المحدد من قِبل الأمم المتحدة بأربعة مليارات دولار ضمن خطة الاستجابة السريعة للوضع الإنساني في اليمن لعام 2019.
وأهابت المنظمة ببقية دولها الأعضاء الإسهام في خطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، في ظل الظروف الراهنة الصعبة الناجمة من تعنت الميليشيات الحوثية في التجاوب مع الحلول السلمية للأزمة اليمنية.
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