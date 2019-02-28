ارتفاع #أسعار_النفط 2 % مع انخفاض مخزونات أمريكا من الخام

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت عقود النفط الآجلة بنحو اثنين في المئة يوم أمس الأربعاء بعد أن هبطت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، وبعد عدم استجابة السعودية لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك للحيلولة دون زيادة الأسعار، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 8.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل، وفقًا لما أظهرته بيانات حكومية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.18 دولار، أو ما يعادل 1.8 في المئة؛ لتبلغ في التسوية 66.39 دولار للبرميل.

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وزادت عقود الخام الأمريكي الآجلة 1.44 دولار، أو 2.6 في المئة؛ لتبلغ في التسوية 56.94 دولار للبرميل محققة أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في نحو أربعة أسابيع.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفاءها “يأخذون الأمور ببساطة”، ردًّا على تغريدة من ترامب يوم الاثنين الماضي، دعا فيها المنظمة لتخفيف قيودها على إنتاج الخام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام الحالي بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بداية من يناير؛ وذلك لتحاشي تنامي فائض عالمي، خاصة في ظل طفرة الإنتاج الأمريكي.