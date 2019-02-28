توقعات #الطقس: انخفاض درجات الحرارة و #أمطار على هذه المناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، فيما يطرأ انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف .الحدود الشمالية، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.