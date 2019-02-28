شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يُسيطر على منطقتى فنقل وتراغن شرق مرزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الاعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم دخول القوات المسلحة لمنطقتى فنقل وتراغن شرق مرزق، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشارت شعبة الإعلام الحربى إلى أن أهالى المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

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