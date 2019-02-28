ليفربول يعزز صدارته بفوز كبير على #واتفورد

الخليج - أ ف ب

عزز ليفربول موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد 5-0، اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد رود في ليفربول في ختام الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين ليفربول، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1990، بفوزه إلى نجمه السنغالي ساديو مانيه الذي سجل ثنائية في الشوط الأول من تمريرتين عرضيتين للمدافع ترينت ألكسندر_أرنولد رافعاً رصيده إلى 14 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين بفارق 4 أهداف خلف خلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) المتصدر، و3 أهداف خلف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، وهدفين خلف هاري كاين (توتنهام).

وأضاف ليفربول 3 أهداف في الشوط الثاني بينها ثنائية لمدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بضربتي رأس أحدهما من تمريرة حاسمة من ألكسندر-أرنولد.