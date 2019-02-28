برشلونه يقصي#الريال من #كأس_الملك

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الخليج - د ب أ
وجه برشلونة لطمة كبيرة إلى منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، وأحبط طموحات الفريق في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا لكرة القدم بالتغلب عليه 3-0 في عقر داره اليوم الأربعاء، في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.
وأفسد برشلونة مغامرة اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال والذي بذل جهدا كبيرا على مدار المباراة وكاد يهز الشباك أكثر من مرة لكنه فشل أمام بسالة دفاع وحارس مرمى برشلونة.
وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين، حيث سبق له أن تعادل 1-1 في مباراة الذهاب على ملعبه.
ووجه برشلونة صفعة قوية للريال بعدما أصبح الفريق الملكي مهدداً بالخروج صفر اليدين من الموسم المحلي، حيث خرج الفريق خالي الوفاض من بطولة الكأس كما يبلغ الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر في بطولة الدوري الإسباني تسع نقاط قبل آخر 13 مرحلة من المسابقة
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