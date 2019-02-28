دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

يبدو أن 2019 هو عام الهواتف القابلة للطي وقد تم الكشف عن عدة أجهزة مذهلة مثل سامسونج جالكسي فولد و هواوي ميت إكس. فبعد سنوات من الشائعات والتسريبات أصبحت تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي في متناول اليد.

جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الهواتف القابلة للطي لسنة 2019 منها ما تم إطلاقه وأخرى نتوقع الكشف عنها. تفضلوا بقراءة أروع وأحدث الأجهزة المزودة بشاشات قابلة للطي.

1. سامسونج جالكسي فولد

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

سامسونج جالكسي فولد

كشفت سامسونج رسمياً بعد العديد من التسريبات والشائعات عن هاتفها القابل للطي حيث يتميز هاتف سامسونج جالكسي فولد بشاشة بقياس 7.3 بوصة يمكنك طيها على نفسها ووضع الهاتف في الجيب بسهولة.

ويبلغ سعر هذا الهاتف الباهظ الثمن الذي سيتم طرحه في أبريل 2019 1,980 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1,515 جنيه استرليني تقريباً)، ولكنك في المقابل ستحصل على الكثير من الميزات التقنية مثل: معالج عال الأداء و12 جيجابايت ذاكرة عشوائية و512 جيجابايت ذاكرة تخزين. وسيتم تزويد الهاتف أيضاً بكاميرا خلفية بثلاث عدسات بدقة 16 ميجابايت + 12 ميجابايت + 12 ميجابايت، وبطارية بسعة 4,380 ميلي أمبير بالساعة تتألف من جزأين منفصلين (بسبب قابلية طي الهاتف).

ومن جانب البرمجيات صرحت سامسونج أن بإمكان مستخدم الهاتف الجديد تشغيل ثلاث تطبيقات مختلفة إلى جانب بعضها البعض عندما يكون الهاتف مفتوحاً. ومن الميزات الأخرى انتقال أي تطبيق مشغل على الشاشة الأمامية للهاتف تلقائياً إلى وسطه فور فتح الهاتف.

مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy Fold و Huawei Mate X القابلين للطي alqiyady 1 مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy Fold و Huawei Mate X القابلين للطي

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2. هواوي ميت إكس

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

هواوي ميت إكس

كشفت هواوي في مؤتمر برشلونة للهواتف المتحركة 2019 الستار عن هاتفها هواوي ميت إكس والذي يتم طيه بعكس جهة طي هاتف سامسونج – أي أن الشاشة تلف باتجاه الخارج عند إقفال الجهاز بدلاً من إخفائها داخله.

وعند فتح الهاتف يصبح لديك هاتف لوحي بشاشة كاملة بقياس 8 بوصة، أو شاشتين أمامية وخلفية وقبضة مثبت عليها الكاميرات عندما يكون الهاتف مغلقاً. وزود الهاتف الأرفع من المتوقع بمواصفات تقنية رائدة (مثل معالج كيرين 980) وتقنية اتصال من الجيل الخامس تجعل منه هاتفاً رائعاً.

وأعلنت هواوي أن هاتفها سيطرح في الأسواق خلال صيف 2019 بسعر 2,299 يورو (أي حوالي 2,000 جنيه إسترليني) أي أنه أغلى من هاتف سامسونج جالكسي فولد. إذا أعجبك الهاتف عليك البدء بالادخار من الآن.

3. هاتف أوبو القابل للطي

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

هاتف أوبو القابل للطي

لم تصرح أوبو رسمياً بعد عن تطوير هاتف قابل للطي إلا أننا اطلعنا بنظرة خاطفة خلال مؤتمر برشلونة للهواتف المتحركة 2019 على نموذج هاتف قابل للطي لدى أوبو بدا أنه يشبه كثيراً هاتف هواوي ميت إكس.

للأسف لا نعرف الكثير من التفاصيل عن هذا الهاتف والصورة أعلاه هي كل ما لدينا من معلومات عنه تقريباً. ويبدو أن مفصل الهاتف يتحرك بنفس الطريقة الموجودة في هاتف هواوي، بالإضافة إلى قبضة على جانب الجهاز.

أما فيما يتعلق بالمواصفات التقنية للهاتف مثل شبكة الجيل الخامس كلها معلومات علينا انتظار الكشف عنها. ولكن مع اكتساح الهواتف القابلة للطي السوق الآن من المؤكد أن أوبو ستلحق بباقي الشركات المصنعة.

4. موتورولا ريزر 2019

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

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يبدو أن هاتف موتورولا القابل للطي المشاع عنه هو إعادة إحياء لجهاز موتورولا ريزر

يبدو من التصريحات التي تم تسريبها عن موتورولا أن الشركة ستكون متأخرة كثيراً عن اللحاق بسامسونج بإصدار هاتف قابل للطي ولكنها ستعيد إطلاق هاتف موتورولا ريزر الأسطوري. ولكن طريقة فتح الهاتف ستكون مختلفة بقلبه للأعلى لتظهر شاشة كاملة قابلة للطي.

وقد ظهرت هذه الشائعات منذ وقت طويل فقد سبق أن ذكر يانج يوانكينج الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو (الشركة المالكة لموتورولا) ل تيك رادار في فبراير 2017: "أعتقد أنكم ستلاحظون مع ظهور تقنيات جديدة وخصوصاً الشاشات القابلة للطي المزيد من الابتكارات في تصميم هواتفنا الذكية. نأمل أن يتم قريباً جداً تطوير أو تحقيق ما ذكرته للتو [بخصوص علامة موتورولا ريزر]".

5. إل جي بيندي

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

شاشة قيد التشغيل قابلة للف من تصنيع إل جي

ليس من عادة إل جي التأخر عن اللحاق بسامسونج فمن المؤكد أنها شديدة الانشغال بتطوير تقنية الشاشات القابلة للطي – ليس للهواتف فحسب بل لأجهزة التلفاز والتجهيزات الأخرى (يرجى الاطلاع على الصورة أعلاه). ففي الأشهر الأخيرة أكدت إل جي أنها تعمل على هواتف قابلة للطي بدون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

في الواقع نعتقد أن من الممكن أن يتم استخدام شاشات إل جي القابلة للطي من قبل شركات أخرى مصنعة للهواتف مثل هواوي. لذلك لم نتفاجأ في شهر يناير الماضي من تقديم إل جي براءة اختراع تتباهى فيها "بهاتف متحرك مزود بشاشة مرنة يمكن طيها من المنتصف" إلى جانب الرسوم الموضحة أدناه. ويبدو في الوقت الراهن أن هاتف إل جي القابل للطي مزود بشاشتين اثنتين بدلاً من ثلاث شاشات كما في هاتف سامسونج جالكسي إكس: ومن المحتمل أن إحدى تلك الشاشتين تستخدم جزءاً شفافاً أو لربما مزودة بنظام كاميرات مدمج في اللوحة الخلفية.

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ومنذ تقديمها براءة الاختراع الأصلية لاحظنا ذكر أسماء مثل فليكس وفولدي ودوبلكس في وثائق إل جي الداخلية. أما من ناحية التصميم أو السعر النهائي فلا زالت تلك المعلومات مبهمة – وسيكون الهاتف باهظ الثمن إلا أن إل جي وعدت بعدم الاستعجال في إطلاق الجهاز في الأسواق حتى يصبح جاهزاً، لهذا نتوقع طرح هاتف إل جي في أواخر عام 2019.

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

إل جي في 50 ثينك

وفي الوقت الراهن تقدم الشركة الثورية هاتف إل جي في 50 ثينك المزود بملحقات شاشة مزدوجة يتم وصلها بالهاتف لإضافة شاشة ثانية يمكنك استخدامها للتحكم بالألعاب أو مشاهدة نتفليكس.

الجهاز ليس هاتفاً قابلاً للطي بكل معنى الكلمة لكنه يبدو كذلك ويعمل كغطاء حماية يمكن إغلاقه الهاتف به. ومن المتوقع أن يكون غطاء الحماية هذا أرخص بكثير من الهواتف الحقيقية القابلة للطي، ويستحق متابعته عند إطلاقه في وقت لاحق من هذه السنة إذا كنت مهتماً بالحصول على شاشة بمفصلات لكن بسعر ميسور.

6. تشاومي ميكس فليكس

© alqiyady أفضل الهواتف القابلة للطي في 2019: هواوي تتربع على العرش

ومن الهواتف القابلة للطي التي تم مؤخراً الترويج لها هو هاتف تشاومي ميكس فليكس، وهو نموذج هاتف تم عرض مقطع فيديو عنه من قبل رئيس الشركة والعضو المؤسس فيها لين بين. وفي مقطع الفيديو تكشف تشاومي الستار عن هاتف يتم عرضه في بادئ الأمر في وضعية الهاتف اللوحي وبعدها يتم طي جانبي الجهاز إلى الداخل في نقطتين مختلفتين فيبقى الجزء الوسطي منه وحده ظاهراً.

ويختلف هذا التصميم بشكل كبير عن تصاميم الهواتف الأخرى القابلة للطي التي تم الإعلان عنها حتى اللحظة ما قد يمنح تشاومي ميزة عن باقي المصنعين في سوق الهواتف القابلة للطي. وفي رسالة مرفقة بمقطع الفيديو قال لين بين: "إن هاتف تشاومي المتحرك ذو الجزأين القابلين للطي قادم! ويجمع هذا الشكل المتناظر بالجزأين القابلين للطي تجربة الهاتف اللوحي والهاتف المتحرك ما يجعله عملياً وجميلاً بوقت واحد. بالرغم من أنه لا زال قيد التطوير إلا أننا أرسلنا عرضاً أولياً عنه ليراه الجميع. فإذا نال إعجابكم سندرس طرحه للإنتاج الشامل مستقبلاً. ونريد أن نعطي هذه الآلة الهندسية اسماً فما هي اقتراحاتكم؟ أفكر في اسمين اثنين هما: تشاومي دوال فليكس و تشاومي ميكس فليكس".المزيد:

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