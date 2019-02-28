مناورة عسكرية بين الجيش اللبنانى فى إطار "اليونيفيل" تحاكى التصدى لإرهابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبنانى والكتيبة الإيطالية العاملة فى إطار "اليونيفيل" اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان "المطرقة الزرقاء"، فى مركز الشواكير التدريبى التابع للواء الخامس فى الجيش فى مدينة صور الجنوبية برعاية قائد القطاع الغربى لـ"اليونيفيل" الجنرال الإيطالى ديوداتو آبانيارا. وتحاكى المناورة مجموعة إرهابية تسللت إلى حى سكانى مفترض، تعاملت معها القوات المسلحة الإيطالية والجيش وتمكنا من السيطرة عليها.

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