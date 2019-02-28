التحالف الدولي يقصف أهدافا لـ«داعش» غرب العراق

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شنت طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على معاقل تنظيم داعش الإرهابى في مناطق جنوب وغربي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد، وفقا لمصادر أمنية. وأضافت المصادر، أن طيران التحالف الدولي قصف 4 مواقع لعناصر داعش بمنطقه الشاي على مقربة من قضاء داقوق جنوب كركوك، فيما تم تنفيذ عملية منفصلة لطيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم بقرية الخبازة غربي كركوك ما أدى إلى تدمير المواقع وقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم، بحسب "د.ب.أ"
وتشهد مناطق متفرقة من العراق عمليات مكثفة لمطاردة تنظيم داعش في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى بمشاركة طيران التحالف الدولي في الوقت الذي تتأهب فيه قوات عراقية من الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمواجهة آية محاولة لتسلل
وتشهد مناطق متفرقة من العراق عمليات مكثفة لمطاردة تنظيم داعش في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى بمشاركة طيران التحالف الدولي في الوقت الذي تتأهب فيه قوات عراقية من الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمواجهة آية محاولة لتسلل عناصر داعش الفارين من الأراضي السورية.
وكان العراق قد أعلن في ديسمبر 2017 النصر على داعش في كافة الأراضي العراقية، لكن التنظيم الإرهابي، احتفظ ببعض الجيوب التي يشن انطلاقا منها هجمات بين الفينة والأخرى.
جدير بالذكر أن داعش فقد ما يقارب الـ 90% من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق وسوريا في عام 2014.
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