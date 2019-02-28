انت الان تتابع التحالف الدولي يقصف أهدافا لـ«داعش» غرب العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شنت طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على معاقل تنظيم داعش الإرهابى في مناطق جنوب وغربي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد، وفقا لمصادر أمنية. وأضافت المصادر، أن طيران التحالف الدولي قصف 4 مواقع لعناصر داعش بمنطقه الشاي على مقربة من قضاء داقوق جنوب كركوك، فيما تم تنفيذ عملية منفصلة لطيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم بقرية الخبازة غربي كركوك ما أدى إلى تدمير المواقع وقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم، بحسب "د.ب.أ"

وتشهد مناطق متفرقة من العراق عمليات مكثفة لمطاردة تنظيم داعش في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى بمشاركة طيران التحالف الدولي في الوقت الذي تتأهب فيه قوات عراقية من الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمواجهة آية محاولة لتسلل