محمد بن زايد: ندعم السلام وننبذ التطرف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جاي إن رئيس جمهورية كوريا أمس، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في المكتب الرئاسي «البيت الأزرق» في سيؤول بحضور وفدي البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله

لعلاقاتها مع جمهورية كوريا الصديقة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تعطي التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتعليم أهمية خاصة في علاقاتها مع كوريا، وهناك تعاون بنَّاء بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والطاقة وغيرها.

وأعرب سموه عن دعم دولة الإمارات للدور الإيجابي الذي تقوم به كوريا من أجل دعم السلام في شبه الجزيرة الكورية، وخدمة الاستقرار في القارة الآسيوية بشكل عام، مؤكداً أن دولة الإمارات وكوريا تتبنيان النهج نفسه في العمل من أجل السلام والتنمية، والدعوة إلى التسامح والتعايش ونبذ التطرف والعنف على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه أعرب الرئيس الكوري عن ثقته في أن علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ستواصل نموها وتقدمها بقوة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا تعطي دفعاً قوياً لهذه العلاقات على المستويات كافة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ومون جاي إن، أمس، في «البيت الأزرق» بسيؤول، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وكوريا، شملت مجالات منع الازدواج الضريبي و«الحوار الاستراتيجي» والسياحة والزراعة الذكية والبيئة، إضافة إلى التعاون الاستثماري والصناعي وتعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاته و«المدينة الهيدروجينية».

وأكدت دولة الإمارات، وجمهورية كوريا الصديقة، في بيان مشترك في ختام الزيارة، الأهمية الحيوية لمواصلة تعاونهما الوثيق في مختلف جوانب العلاقات، لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتحقيق التنمية والازدهار للبلدين، وشعبيهما الصديقين.

كما أكد البلدان مواصلة تعاونهما لتحقيق السلام والاستقرار، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.