شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتان للطالبات ضمن مبادرة «الفن في المدارس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار»، نظم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ورشتي عمل أمس وأمس الأول في مدرستي الثاني من ديسمبر للتعليم الأساسي، والراشد الصالح الخاصة.

نظمت الورشتان ضمن مبادرة «الفن في المدارس»، التي تنفذ في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز وتنمية الحس الفني لدى الأطفال وتحفيز الموهوبين منهم وإعدادهم لرفد الساحة الثقافية والفنية في الإمارات.

ركزت الورشتان اللتان أشرفت عليهما الفنانة الإماراتية عائشة السعيد، على عدة وسائل مثل الرسم باستخدام طلاء الأكريليك على القماش، وبألوان الباستيل على الورق الأسود مع تصميم إطارات. وأطلق العنان لمخيلة الطالبات المشاركات في الورشتين لاستخدام هذه الوسائل المتنوعة في تنفيذ أعمال فنية تتناول عدداً من الأشياء والمخلوقات المحببة للأطفال كالحيوانات والطيور وأوراق الشجر والكواكب والمجرات، وتفاعلن معها بشغف وحماس.

وقالت المها البستكي، مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن مبادرة «الفن في المدارس»، هي أحد المشاريع الفنية التي تعكس حرص واهتمام حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بدعم ورعاية المواهب الفنية لدى الطلاب وتطوير مهاراتهم بطرق مبتكرة بالتعاون مع فنانين متخصصين، ما يسهم في تمكين الجيل الجديد ثقافياً ومعرفياً.

وأشارت إلى أن رعاية الثقافة والفنون تعكس مدى تحضر الدول، مؤكدةً أن القيادة الرشيدة تولي هذا المجال والعاملين فيه اهتماماً كبيراً من خلال مبادرات نوعية ومشاريع رائدة في مختلف أرجاء الدولة.

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ونوهت البستكي إلى أن المبادرة تعمل على تنمية وصقل المواهب الإبداعية الشابة وتمكينها عن طريق الفن، ترسيخاً للثوابت الحضارية وبما يتواكب مع اهتمام الدولة بتعزيز الإبداع ورعاية المبدعين.

وأضافت: «قدمنا للطالبات من خلال ورشتي العمل، وبمشاركة الفنانة عائشة السعيد، تجربة جديدة أتاحت لهن فرصة التعرف الى أساليب فنية متنوعة يمكن تطبيقها». وأكدت دور الفن كركيزة أساسية في بناء وعي الشعوب، فمن خلاله يمكن طرح مواضيع متنوعة تتعلق بالطبيعة والبيئة والقيم الوطنية والتربوية والموروث الثقافي، والتعبير عنها بطرق ووسائل مختلفة.

وأضافت أن تنظيم الورشتين بداية لسلسلة من ورش العمل التي يعتزم المكتب تنظيمها في عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمختلف أرجاء الدولة بالتعاون مع فنانات إماراتيات خلال العام الجاري، تجسيداً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتوسعة نطاق الاستفادة من مبادرة «الفن في المدارس»، بما لها من دور في تحفيز المهارات الإبداعية لدى الطلبة والطالبات، مع الاهتمام بتقديم مواضيع فنية تركز على قيم ورسائل تربوية للأطفال عبر أسلوب فني سلس وبسيط، وتمنح لهم فرصة الاطلاع على الثقافات المختلفة، إضافة لاهتمام سموها بالتعريف بالفنانات الإماراتيات في الساحة الفنية وصقل مهاراتهن بمزيد من التجارب العملية.

مشرفة إماراتية

عائشة السعيد هي فنانة إماراتية حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة، وتشرف على الورش الفنية لمختلف الأعمار من خلال تقديم مجموعة واسعة من الوسائط والألوان والأساليب.

وتعتمد السعيد أسلوباً تجريبياً جديداً من خلال تعليم الفن، بهدف إشراك الأفراد في العملية الإبداعية من خلال التعبير عن الذات.