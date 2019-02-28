متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت صالحة غابش رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس، عن مشروع جديد، وقالت: «نحن بصدد تنظيم ملتقى إبداعي للموظفات العاملات بالمؤسسات التابعة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قبل شهر رمضان، وذلك لإبراز المواهب الإبداعية التي يتمتعن بها، وفتح منصة للتعبير عن طاقاتهن، سواء من خلال الرسم أو الغناء أو العزف، وغيرها من الإبداعات التي قد تحرمهن ظروف العمل وروتين الحياة اليومية من ممارستها. ولأيماننا بأنه كلما وجد الإنسان فرصة للتنفيس عن طاقاته، وإشباع هواياته، سيكون أكثر قدرة على الإبداع والإنجاز بعمله وحياته، وأكثر سعادة وقدرة على إسعاد من حوله».

وحول الأمسية قالت غابش: «التنوع الإبداعي الذي اتسمت به الأمسية يعكس منهجنا واستراتيجيتنا في الاهتمام بمختلف أوجه الثقافة، وهذه الأمسية أقيمت بتوجيهات من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لأنها تهتم كثيرا بدور الثقافة والفنون في الارتقاء بالذوق الإنساني، وتهذيب السلوك، والابتعاد عن الغلظة، والعنف والقسوة في التعامل داخل المجتمع. وقد حرصنا في اختيار الشاعرات المشاركات أن يتمتعن بالتنوع من حيث الأجيال والتجربة والمدارس الشعرية.. وبالإضافة إلى دعم الأجيال الشابة ورعايتها، وتوصيل صوتها لمنابر أكثر، سواء داخل الدولة أو خارجها. فدورنا هو تعزيز الثقافة الوطنية بأصوات جديدة».

وأضافت: «حرصنا أيضا على وجود تنوع في أشكال الفنون الإبداعية التي جرى تقديمها، وهذه ليست المرة الأولى التي نقدم فيها أشكالا متعددة من الثقافات في فعالية واحدة، وكان الهدف هو تجسيد أوجه مختلفة من القوة الناعمة الإماراتية».