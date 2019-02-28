ترامب يُغرق كيم بالوعود والابتسامات في هانوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأربعاء، القمة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك بعد ثمانية شهور على لقائهما الأول في سنغافورة، سبقاها بالإعلان عن تفاؤلهما بتحقيق نتائج في قضية نزع السلاح النووي، وتأكيد ترامب على وجود مستقبل «رائع» لبيونج يانج على الطريقة الفيتنامية.

وتوقع ترامب قمة «ناجحة جداً»، معرباً عن أمله في أن يكون هذا اللقاء الثنائي الذي سيركز على نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية «مماثلاً أو حتى أفضل من اللقاء السابق». وأعلن كيم أنه سيفعل ما بوسعه للخروج بنتيجة «هذه المرة يرحب بها الجميع». ووعد الرئيس الأمريكي مرةً جديدة كيم بتحقيق نمو اقتصادي مذهل، إذا قبلت كوريا الشمالية التخلي عن ترسانتها النووية، لافتاً إلى النموذج الفيتنامي. وغرد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: إنّ «فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم. يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل الأمر نفسه، وبسرعة كبيرة إذا قرّرت نزع سلاحها النووي». وأضاف: «الإمكانيات رائعة. فرصة عظيمة، ربّما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم جونغ-أون. سنعرف قريباً جداً. أمر مثير جداً للاهتمام»، مؤكداً «أتطلع لمشاهدة ذلك يحدث، والمساعدة في أن يحدث».

وقال ترامب لكيم، خلال مؤتمر صحفي، إن «بلدك لديه إمكانات اقتصادية، لا تصدق وغير محدودة». وأضاف: «إنه لشرف لي أن أكون مع الزعيم كيم، وإنه لشرف أن نكون معاً في فيتنام». من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي موجهاً حديثه إلى ترامب، إنه «قرار شجاع من جانبكم لبدء حوار بين البلدين»، مشيداً بحقيقة أن الزعيمين اجتمعا مرة أخرى، وقال: إن «جهوداً مضنية كانت ضرورية، وكانت هناك حاجة للصبر». ولم يعط ترامب ولا كيم أي مؤشرات واضحة على ما يمكن أن يعلن في اليوم الثاني للقمة.

وأكد البيت الأبيض، أمس، أن ترامب وكيم سيوقعان بياناً مشتركاً في ختام القمة، وسيغادر الرئيس الأمريكي على أثره هانوي. وانتقد ترامب التغطية الإعلامية قبيل قمته مع كيم، قائلاً على «تويتر»: «التقارير الإخبارية حول أهدافي فيما يتعلق بكوريا الشمالية كاذبة». وأضاف: «كيم جونج أون وأنا سنحاول جاهدين التوصل لتسوية لنزع السلاح النووي، ثم نجعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية. أعتقد أن الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ستكون مفيدة للغاية». ويتوقع أن يذهب القائدان، اللذان تبادلا الإهانات والتهديدات لوقت طويل، أبعد في لقائهما هذا من اللقاء الأول الذي رآه البعض «مسرحية»، إذ لم تقم بيونج يانج بخطوة لتقليص ترسانتها. وحاول ترامب أن يسحب إعلاناً من كيم لإسكات منتقديه، مثل التعهد بوقف مفاعل يونج بونج عن العمل، وهو المفاعل الذري المركزي في كوريا الشمالية.

ورحبت ألمانيا بقمة ترامب وكيم، واعتبرتها «خطوة للأمام»، ودعت إلى إيجاد خطة لتطبيق ما سيتفق عليه. وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية كاملة، فيما تربط الأخيرة ذلك برفع العقوبات الدولية عنها، وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. (وكالات)