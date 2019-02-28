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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقالة وزير النقل.. والسيسي يعزّي أسر الضحايا ومدبولي يتعهد بمعاقبة المتسببين وفاة 20 شخصاً وإصابة 43 في حريق محطة مصر للقطارات تاريخ النشر: 28/02/2019 استمع

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