المرحلة الثانية من «أمير الشعراء» الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عرضت أمس الأول، الحلقة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من برنامج «أمير الشعراء».

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حيث تم إعلان اسمي الشاعرين المتأهلَّين عن الحلقة الرابعة، بعد جمع نسبة تصويت الجمهور مع درجات التحكيم؛ وهما: أحمد محمد عسيري والذي حصل على 70 درجة، وهبة الفقي الحاصلة على 67 درجة.

ثم بدأت منافسات الحلقة الخامسة مع أربعة مشتركين، هم: سلطان السبهان من السعودية، ومحمد الأمين جوب من السنغال، ودينا الشيخ من السودان، ومنى القحطاني من الإمارات، فتقدّم السبهان زملاءه بحصوله على47 درجة، منتقلاً بذلك إلى المرحلة الثانية، فيما حصل جوب على 46 درجة، والقحطاني على 44 درجة، والشيخ على 41 درجة.

وتنطلق الثلاثاء المقبل الحلقة الأولى من المرحلة الثانية، بمشاركة خمسة شعراء، هم: مبارك السيد أحمد من مصر، شيخة المطيري من الإمارات، ابتهال تريتر من السودان، هاني عبد الجواد من الأردن، وسعد جرجيس من العراق.