«قبيلة الغفران» تجدد شكواها ضد «الحمدين» إلى الأمم المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت قبيلة الغفران شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات نظام الحمدين الإرهابي، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان، فيما أطلق نشطاء هاشتاج قطر تخلف وعودها للغفران، عبر موقع «تويتر»، والذي تصدر الترند في عدة بلدان عقب ساعات قليلة من انطلاقه، للتنديد بمسلسل الوعود الكاذبة التي تنتهجها قطر، وكان آخرها وعدها لقبيلة الغفران.

وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية، تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.

وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية،حسبما أفادت صحيفة لندنية.

ويتهم أبناء العشيرة السلطات القطرية ب«انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن أحد نشطاء القبيلة، قوله: «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني».

وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته ومن أسر أخواته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.

وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم.

وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.

في أثناء ذلك، أطلق نشطاء هاشتاج قطر تخلف وعودها للغفران، عبر موقع «تويتر»، والذى تصدر الترند فى عدة بلدان عقب ساعات قليلة من انطلاقه، للتنديد بمسلسل الوعود الكاذبة التي تنتهجها قطر، وكان آخرها وعدهم لقبيلة الغفران.

وكان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أعلن دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذى تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.

(وكالات)