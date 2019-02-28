«الهلال» تفتتح مركزاً يستفيد منه 6000 صياد يمني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، «مركز الإنزال السمكي» في منطقة واحجة، التابعة لمديرية ذوباب بالساحل الغربي اليمني؛ بعد أن استكملت إعادة تأهيل وتجهيز المشروع، الذي يتكون من مرسى الإنزال السمكي، وغرفتين لإدارة مؤسسة الصيادين، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح ممثل الهلال الإماراتي بالساحل الغربي، أن مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مرسى الإنزال السمكي، سيستفيد منه ما يقارب 6 آلاف صياد من أبناء منطقة واحجة، والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الهلال بقطاع الصيد في عموم قرى ومناطق الساحل الغربي لليمن؛ بهدف التخفيف من معاناة العاملين في صيد الأسماك.

وأكد عوض سعيد بيضي، مدير مؤسسة الصيادين بمنطقة واحجة، أن أكثر من ألف قارب صيد، تعود إلى المرسى، وهي محملة بكميات كبيرة من الأسماك تتراوح ما بين (20-30) طناً يومياً؛ بفضل دعم ومساعدة الإمارات، للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 40 ألفاً.

وعبّر عدد من الصيادين، عن امتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الإماراتي، على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولمختلف أهالي الساحل الغربي. وافتتحت هيئة الهلال الإماراتي، أمس، عيادتي أسنان في المجمع الصحي بمديرية التواهي والمجمع الصحي بمنطقة القلوعة فى عدن، بحضور ممثلي الهلال الأحمر الإماراتي: محمد الكعبي؛ وسلطان الشامسي؛ ومدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي؛ ومديرة مكتب الصحة بالمديرية إقبال علي شايف، إلى جانب عدد من المسؤولين في التواهي. وأشادت إقبال بدعم الهلال لمكتب الصحة بالمديرية على تأهيل المبنى، ورفده بعدد من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك تجهيز عيادات الأسنان بالكراسي الحديثة مع ملحقاتها؛ حيث ستخدم ما يزيد على 80 ألف نسمة في المديرية. (وام)