أحمد بن سعيد يفتتح مركز «بي إم دبليو» للتدريب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني في دبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أمس مركز التدريب الجديد لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط في منطقة دبي الجنوب، والذي يسهم بدعم جهود المجموعة لتحويل قطاع النقل في المنطقة إلى الطاقة الكهربائية بالكامل.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المركز الأول من نوعه في المنطقة 5300 متر مربع، وسيكون قادراً على تدريب ما يصل إلى 2000 موظف في إطار استراتيجية التدريب المكثف الذي سيركز على الجيل الجديد من السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية من «بي إم دبليو».

كما يستضيف معهد العملاء والعلامة التجارية للشركة الألمانية، والذي يعزز نشر ثقافة الشركة بين الموظفين.

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وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: «تمتلك مجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط ثلاثة مراكز فقط من هذا النوع في العالم، ما يؤكد أهمية استضافة المركز التدريبي المتطور باعتباره إنجازاً نوعياً نفخر به في دبي الجنوب. وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على السمعة العالمية لدبي الجنوب كوجهة مفضلة في قطاع المناطق الحرة للمستثمرين العالميين البارزين لإقامة أعمالهم. وتستمر نقاط قوتنا وقدراتنا في خدمة أهداف النمو المستقبلية من خلال مجموعة من الحلول الفعالة والسريعة والمرنة وسنواصل تعزيز استراتيجياتنا بهذه الطريقة لتعزيز علاقتنا وشراكاتنا مع مختلف الهيئات الحكومية والخاصة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

وأضاف: «تجمعنا مع مجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط رؤية مشتركة قائمة على الشغف والتميز والريادة، لذا فإننا نتطلع قدماً إلى افتتاح المرفق الجديد الذي سيمثل إضافة مهمة لجهودنا الرامية إلى ترجمة التطلعات الوطنية في جعل الإمارات مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، من خلال إضفاء المزيد من الزخم على هذا القطاع الحيوي.»

بدوره قال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط: «يمثل افتتاح مركز التدريب الجديد الأول من نوعه في المنطقة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار خطوة مميزة لمجموعة بي إم دبليو في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد هذا المشروع أن رؤيتنا نحو مستقبل أكثر ذكاءً تتماشى تماماً مع رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار».

وسيسهم المركز في تدريب الموظفين من شبكة فروع «بي ام دبليو» في المنطقة على مجموعة سياراتها الكهربائية والهجينة، بما في ذلك طراز «بي إم دبليو» i3s الذي سيتم إطلاقه قريباً في دولة الإمارات.

وأضاف الدكتور حقباروار قائلاً: «نحن نعيش في منطقة يهتم فيها العملاء كثيراً بمستوى الخدمات التي تُقدم لهم، ويتوقعون الحصول على أفضل الخدمات المخصصة في جميع القطاعات وخاصةً في سوق السيارات. ويوفر مركز التدريب الجديد كل المتطلبات المتغيرة باستمرار بالشكل الأمثل».