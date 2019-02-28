حمدان بن محمد: مشاريع دبي أساسها المبادئ الـ 8 و«الوثيقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن مبادئ دبي الثمانية التي أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة الخمسين التي أصدرها سموّه، تشكلان معاً خارطة طريق تحدد ملامح مسيرة العمل الحكومي في إمارة دبي، خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ ما جاء في الوثيقة من خطوات، تعزيزاً لمكانة دبي، مدينة عالمية من الطراز الأول، وسعياً لبلوغ الطموحات الرامية إلى تحقيق مصالح المجتمع، وتيسير سبل الحياة الكريمة لكل أفراده، المواطنين والمقيمين والزائرين.

قال سموّه، إن كل قطاعات الحكومة تضع بنود الوثيقة نصب أعينها في كل عمليات التخطيط للمشاريع والمبادرات التي ستنفذ في المرحلة المقبلة، بما يرقى إلى مستوى الرؤية الطموحة والأهداف العريضة التي حددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد في وثيقة الخمسين، بما في ذلك قطاع الطاقة الذي يشكل أحد أهم محركات الدفع لمسيرة التنمية، مع التركيز على إيجاد الحلول المستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد مع تسارع وتيرة التنمية في دبي، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، منوهاً سموّه بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا الخصوص، سعياً لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مسيرة التطوير والبناء في الإمارة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي، مشروعاً لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في 10% من منازل المواطنين في دبي وربطها بشبكة الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي أعلنها سموّه في وثيقة الخمسين، وتحديدا ضمن بندها السابع الهادف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من المياه والكهرباء في عُشر بيوت مواطني إمارة دبي، لتصبح الهيئة أول دائرة حكومية تباشر بتنفيذ بنود الوثيقة التي ترسم ملامح دبي المستقبل، التي تحقق سعادة مواطنيها ورخاءهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «فور إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وثيقة الخمسين، تعهدنا لسموّه بالالتزام ببنودها، تعزيزاً لمكانة دبي الرائدة، بوصفها نموذجاً يُحتذى في تحقيق سعادة مواطنيها والعمل على راحتهم. وبادرت الهيئة بوضع خطة لتنفيذ أوامره في البند السابع التي تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في عُشر منازل المواطنين، تغييراً لنمط الحياة وحفاظاً على البيئة. وأرست الهيئة المشروع على ستة مقاولين للبدء بتنفيذه فوراً، على أن ينتهي قبل نهاية العام الجاري، وستتحمل الهيئة كل كلفة المشروع، بما يسهم في تحقيق السعادة المرجوة لمواطنينا».

وأشار إلى أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» ستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع الذي يتضمن أيضاً تركيب مصابيح موفرة للطاقة وموفرات للمياه لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وكانت الهيئة أعلنت عن المناقصة بتاريخ 17 يناير 2019، وتسلّمت 13 عرضاً من الشركات المسجلة ضمن مبادرة «شمس دبي»، وبعد فتح المظاريف وتقييم العروض، أرسلت خطابات الترسية إلى 6 شركات، وستبدأ على الفور بتنفيذ المشروع وفق معايير الهيئة.