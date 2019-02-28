محمد بن راشد: الإمارات استقطبت العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى و«وام»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الرياضة تشكل ركناً مهماً من أركان النهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات، مع تواصل جهود تطوير البنية الأساسية الرياضية في مختلف ربوع الدولة، وإيجاد الساحات اللازمة لتشجيع المجتمع الإماراتي على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وكذلك من خلال الفعاليات الرياضية العالمية التي تنعقد منافساتها على أرض الإمارات، مستقطبة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء العالم، بما يؤكد المساهمة في دعم مسيرة الرياضة العالمية عبر اهتمام الدولة بتوفير كافة المقومات التي تكفل نجاح تلك الفعاليات وخروجها على أفضل وجه ممكن.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لجانب من منافسات النسخة الأولى ل«طواف الإمارات» في منطقة محمية المرموم بدبي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الطواف «مرحلة بلدية دبي» لمسافة 205 كيلومترات، والتي تعد الأطول بين المراحل السبع للطواف، حيث تعرّف سموه إلى مسار السباق خلال تلك المرحلة التي كانت انطلاقتها من منطقة جزيرة النخلة جميرا، واختتمت في منطقة حتا، مروراً بمنطقة ميدان المرموم، ثم دبي أوتودروم، وبحيرة المرموم، بعدها صخرة فوسيل، وجبل الحجار، وقرية حتا التراثية، ثم وادي هوب، ثم سد حتا.

ورافق سموه خلال متابعة السباق محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وتنظم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1090 كيلومتراً، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، بدمج طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققاها، وتنظيم طواف موحد يحمل اسم «الإمارات».

ويعد طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 2 مارس/آذار المقبل، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات

وأحرز الدراج الأسترالي إيوان كالب من فريق لوتو سودال لقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات والتي انطلقت من جزيرة النخلة إلى حتا لمسافة 205 كيلومترات في زمن وقدره 4 ساعات و27 دقيقة و07 ثوان، حيث استطاع أن يخطف لقب المرحلة في الأمتار الأخيرة من السباق، فيما حل بالمركز الثاني الدراج الإيطالي مايتو موسيكيتي من فريق تريك سيغافريدو الأمريكي، بفارق ثانيتين عن المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثالث الدراج السلوفيني راجلش بريموز من فريق جومبو فيسما الهولندي بفارق ثانيتين عن المركز الثاني، وقام بتتويج الفائزين كل من أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وعمر سعيد المطيوعي رئيس مركز حتا التابع لبلدية دبي.

وفي الترتيب العام للطواف بعد ختام منافسات المرحلة الرابعة حلّ الدراج السلوفيني بريموز روجليتش من فريق جومبو فيسما الهولندي في المركز الأول، تلاه الدراج الإسباني يخاندرو بالبيردي من فريق موفيستار الإسباني، ثم الدراج الفرنسي ديفيد جودو من فريق غروباما إف دي جي الفرنسي.

فيما احتفظ السلوفيني بريموس روجليتش من فريق جامبو فيزما بالقميص الأحمر للمرة الثالثة على التوالي برعاية طيران الإمارات والخاص بها، حيث قام كل من محمد النهاري مدير مبيعات الشركات في الإمارات، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بتتويج الفائزين بهذا القميص، والخاص بمتصدر السباق، فيما حصل الروسي ستيفان كوريانوف من فريق جازبروم روسفولو الروسي، على القميصين الأخضر والأسود وقام بتتويج الفائزين بالقميص سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي، كما احتفظ الفرنسي ديفيد جايودو بالقميص الأبيض، وقام بتتويج الفائزين كل من عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نخيل، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالمجلس.

وتنطلق اليوم الخميس المرحلة الخامسة من الطواف من الشارقة إلى خورفكان لمسافة 180 كم عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

حارب: خبرات 3 طوافات دعمت نجاح الحدث

قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، إن النسخة الأولى لطواف الإمارات ولدت كبيرة بفضل المكاسب والخبرة المتراكمة من تنظيم الطوافات السابقة في دبي وأبوظبي والشارقة، مثنياً على الجهود المميزة لمختلف الأطراف المتداخلة في التنظيم وأطقم التصوير والإخراج التلفزيوني الذين نقلوا أجمل الصور عن تطور الدولة في مختلف المجالات ومعالمها السياحية المميّزة.

وقال: «النجاح الكبير المحقق حتى الآن لم يأت من فراغ بل ثمرة الخبرة المتراكمة عبر السنوات الماضية وتكاتف فريق العمل الواحد، التنظيم رائع وفي مستوى ما عودتنا به الإمارات في كل الأحداث الكبيرة التي استضافتها سابقاً في مختلف الرياضات».

وأضاف حارب: «اختيار اسم الإمارات للطواف يحمل العديد من المعاني ورسالة تسامح إلى العالم، لدينا حرص كبير على أن يبرز السباق جمال الإمارات وسحرها إلى كل من يشاهده».

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة أن الطواف ليس مجرد سباق في الشوارع ولكنه ينقل الصورة الجميلة عن تطور الإمارات في كل القطاعات، مشيراً إلى أن اختيار خط الانطلاق في مناطق مختلفة يهدف الى التعريف بتلك المنطقة بما فيها من مشاريع استثمارية ومعالم سياحية وإبرازها إلى العالم.

خاطر: 100 دورية لإنجاح الفعالية

أوضح المقدم عبدالرحمن محمد خاطر مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه سيتم إغلاق بعض الطرق بسبب طواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي يطوف إمارة الشارقة صباح اليوم.

وقال في تصريحاته لقناة الشارقة: «نقطة التجمع لطواف الإمارات ستكون في جزيرة العلم من الساعة 10:30صباحاً إلى 12 ظهراً، والانطلاق سيكون في الساعة 12:15 من كورنيش البحيرة مروراً بالسوق المركزي وشارع الملك فيصل، وسنتوجه إلى شارع الشيخ خليفة إلى مليحة والمدينة الجامعية».

وتابع المقدم عبدالرحمن محمد خاطر بقوله: «سيتم توفير 100 دورية لإنجاح هذه الفعالية، ويرجى من السائقين استخدام الطرق البديلة».

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كاظم: نفخر بدعم الحدث

أثنى عقيل كاظم مدير الشؤون التجارية بشركة نخيل، على المستوى الذي ظهرت به النسخة الأولى من طواف الإمارات، مؤكداً أن شركة نخيل منذ بداية رعايتها لطواف دبي، قبل دمجه مع طوافي أبوظبي والشارقة، تعمل من أجل تحقيق العديد من الأمور الإيجابية لصالحها ولصالح المجتمع، حيث يوجد لديها 14 مشروعاً سكنياً في دبي، تقوم بالترويج لها عبر الطواف، من خلال مروره بها، إضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة للمشاريع الخاصة بالشركة.

أما من الناحية المجتمعية فهي تجعل العديد من الجماهير يشاهدون الحدث من خلال مساكنهم وفي الشوارع والطرقات. ومن الناحية الصحية والبدنية، فهي تروج لإحدى أهم الرياضات في الإمارات.

وأكد كاظم أن مشاركة العديد من النجوم، تعمل بشكل كبير على الترويج لدولة الإمارات رياضياً وسياحياً واقتصادياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفائدة تعم على كافة القطاعات بالدولة، والكشف عن أبرز معالمها ومنشآتها.

الشاطري: اختيار المتطوعين بعناية

أكد محمد الشاطري مدير برنامج مارشال الإمارات عضو اللجنة الفنية لطواف الإمارات، أن مشاركة 2100 متطوع في تنظيم مراحل الطواف كان تحدياً كبيراً من أجل خروج هذا الحدث بهذه الصورة الإيجابية.

وكشف الشاطري عن أن قرار الاستعانة بالمتطوعين جاء من خلال اختيارهم من كل المناطق التي يمر بها الطواف، حيث يوجد لدى الكثير منهم الخبرة الكبيرة في التواجد بالأحداث الكبيرة مثل كأس آسيا الذي اختتم مؤخراً في الإمارات، كاشفاً عن أن عدد اللغات التي يتحدثها المتطوعون وصل إلى 16 لغة نظراً لتنوع الجنسيات المشاركة.

وأوضح أن العديد من المتطوعين في طواف الإمارات شاركوا من قبل في طواف إيطاليا.

«آسيوي الدراجات» يشيد بالنجاح الفني والتنظيمي

حرص أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات على عدم المغادرة عقب حضورهم اجتماع الاتحاد الآسيوي الذي عقد السبت الماضي في دبي، تلبية لدعوة أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، لحضور فعاليات طواف الإمارات الأول الذي يعد الطواف الأقوى في الشرق الأوسط، والذي يشارك فيه نخبة من أقوى الفرق العالمية التي تضم في صفوفها أفضل نجوم اللعبة.

وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي لآسيوي الدراجات عن سعادتهم بحضور فعاليات الطواف، وأشادوا بالتنظيم الرائع الذي أكد قدرة أبناء الإمارات وتفوقهم في هذا المجال.