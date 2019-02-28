شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوريا تؤكدان أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات، وجمهورية كوريا الصديقة، الأهمية الحيوية، لمواصلة تعاونهما الوثيق في مختلف جوانب العلاقات؛ لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتحقيق التنمية والازدهار للبلدين، وشعبيهما الصديقين. كما أكد البلدان مواصلة تعاونهما؛ لتحقيق السلام والاستقرار، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. وفيما يأتي نص البيان المشترك بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات، الذي صدر في ختام زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة:

«بناء على دعوة من رئيس جمهورية كوريا مون جاي - إن، قام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا في 26 و27 فبراير 2019.

وأجرى الرئيس مون جاي - إن، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، مباحثات معمقة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية والاهتمام المشترك، مجددين تأكيدهما الأهمية الحيوية لمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في جميع جوانب العلاقة.

أولاً: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة

1/ أعرب الجانبان عن رضاهما عن تعزيز العلاقات في مجموعة من المجالات، بما فيها الاقتصاد والدفاع والعلوم والثقافة والتعليم، منذ إنشاء «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» بين البلدين في مارس 2018.

2/ رحب الجانبان بتوقيع «مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص»، معربين عن رضاهما تجاه المبادرات المتنوعة التي تشمل «الحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية»، و«الاجتماع الوزاري لنواب وزراء الخارجية والدفاع (2 + 2)»، و«المشاورات الرفيعة بشأن التعاون النووي» التي تواصل القيام بدور محوري في تعزيز الثقة والصداقة.

3/ تأكيداً لأهمية مشروع محطة براكة للطاقة النووية، كونه أساساً قيّماً لتعميق التعاون بشكل أكبر، اتفق الجانبان على أن البلدين سيواصلان العمل بشكل وثيق؛ لإنجاز هذا المشروع. كما أكدا أهمية توسيع الشراكة النووية الاستراتيجية، واستكشاف فرص التعاون المحتمل في دول أخرى.

4/ وإذ أكد الجانبان أهمية السلام والأمن والاستقرار، فقد تعهدا بتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية، مثمنين الخطوات الكبيرة التي قاما بها عبر الاجتماعات الدورية لوزراء دفاع البلدين، ومؤكدين أهمية التعاون الدفاعي بوصفه عنصراً محورياً في العلاقات الثنائية التي تواصل تعزيزها، بعد إنشاء الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

5/ أكد الجانبان أهمية دور قطاع الطيران بوصفه صناعة رئيسية في كلا البلدين، مثمنين الدور الإيجابي الذي يؤديه في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

ثانياً: التنسيق في مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية

6/ تأكيداً لدور البلدين بوصفهما دولتين محوريتين في مناطقهما، أشار الجانبان إلى العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة بينهما؛ إذ بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية في سنة 2018 نحو 841.5 مليون دولار. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، لا سيما عبر تنويع التجارة غير النفطية، والبحث عن فرص جديدة في مجموعة من المجالات المتطورة.

وعلى وجه الخصوص، أكد الجانبان أهمية التعاون في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى في خضم الثورة الصناعية الرابعة، فاتفقا على تنويع تعاونهما في الطاقة الجديدة والمتجددة، والمدينة القائمة على الطاقة الهيدروجينية، والبنية التحتية للمدن الذكية، وأشباه الموصلات، واتصالات الجيل الخامس، والزراعة، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والفضاء، وبراءات الاختراع، والسلامة العامة، والذكاء الاصطناعي.

7/ وأعرب الجانبان عن سرورهما بإنشاء أسس التعاون في المجالات المذكورة، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة، بما في ذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتفاديها، ومذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص، ومذكرة تفاهم بالتعاون السياحي، ومذكرة تفاهم بالتعاون في الزراعة الذكية، ومذكرات تفاهم للتعاون في الإنتاج النظيف والتنمية الصناعية البيئية، والتعاون الصناعي والاستثماري؛ والتعاون في مجال المدينة الهيدروجينية، وتعزيز ممارسات وتطبيقات إعادة تدوير النفايات، واتفاقية الإعلان العام بشأن هندسة ومشتريات وإنشاءات مشروع المندوس.

8/ رحب صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، بقرار كوريا المشاركة في معرض «إكسبو دبي 2020»، وأكد الرئيس مون، اهتمام الشركات الكورية بأن تكون شريكة في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الإمارات، استعداداً للمعرض، إلى جانب خطط التنمية الأوسع بدولة الإمارات.

9/ أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون الحالي في قطاع الطاقة؛ حيث أشار الرئيس مون، إلى الإمارات، بوصفها واحدة من أكبر الموردين للنفط الخام إلى كوريا. معرباً عن شكره لها لكونها شريكاً مهماً ومستقراً في هذا المجال. من جانبه، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الدور الكبير للشركات الكورية في التطوير المستمر لقطاع النفط الإماراتي، ورحب بمزيد من التعاون مع كوريا في هذا المجال.

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ثالثاً: التبادل بين الشعبين عبر تعاون أفراد المجتمع

10/ أكد الجانبان الحاجة إلى توسيع نطاق التعاون، بما يتجاوز التعاون الاقتصادي الذي يركز على رأس المال والتبادلات المادية، ليشمل تعزيز التبادلات بين الأفراد والتفاهم بين الثقافات؛ وفي هذا الصدد أعرب الجانبان عن أملهما بأن تساعد مذكرة تفاهم التعاون السياحي، في تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون الذي يركز على أفراد المجتمع.

11/ انطلاقاً من أهمية التعليم، بوصفه أحد المجالات الرئيسية في الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين التي تسهم في تعزيز التعاون بين الأجيال القادمة، اتفق الجانبان على العمل معاً، بشكل وثيق، وضمان الفرص لمواطنيهم؛ لزيادة المشاركة في هذا المجال.

رابعاً: مواجهة خطر الأيديولوجيات المتطرفة

12/ بوصفهما دولتين تؤديان دوراً رائداً في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، أعرب الجانبان عن تصميمهما على تعزيز التعاون في القضايا العالمية، كونهما شريكين يحملان قيم السلام والتسامح والتعايش نفسها.

13/ أشاد الجانبان بالتقدم المحرز في شبه الجزيرة الكورية، من مسار المواجهة والتوتر المستمر، إلى طريق الحوار والسلام، بعقد ثلاث مؤتمرات قمة بين الكوريتين، وأول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في العام الماضي، ثم القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وأعرب ولي العهد عن أمله باستمرار الحوار من أجل خدمة السلام في شبه الجزيرة الكورية، مجدداً تأكيده دعم دولة الإمارات الكامل، لعملية تنفيذ نزع السلاح النووي الكامل، وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

14/ أشار الجانبان إلى التهديد المشترك الذي يشكله الإرهاب للسلام والأمن في العالم، مجددين إدانتهما القوية للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. كما دانا كل الجهود لاستخدام الدين؛ لتبرير الإرهاب ودعمه ورعايته، تجاه دول أخرى. وفي هذا السياق، أكدا التقدم الكبير الذي أحرزاه بصفتهما عضوين في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش». فيما رحب الرئيس مون بإسهام مبادرات كمركزي «صواب» و«هداية»، ومقرهما الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التطرف.

15/ بخصوص اليمن، أكد الزعيمان دعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، أشاد الرئيس مون بإطلاق المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، مؤخراً مبادرة إمداد التي ستوفر 500 مليون دولار، من الدعم الإضافي للاحتياجات الإنسانية في قطاعي الطعام والتغذية في اليمن، وستنفّذها عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى. كما أكدا أهمية زيادة المساعدات الدولية، وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن.

16/ أعرب الرئيس مون، عن تثمينه للدور الإيجابي والفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات، في دعم الحلول السياسية في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الدور العربي في حل المشكلات الإقليمية.

17/ أشار الرئيس مون، إلى أن زيارة البابا فرنسيس، إلى الإمارات مؤخراً، أظهرت إمكانات رعاية التعاطف والتفاهم والتسامح، سعياً إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. كما أعلن أن الحكومة الكورية، بصفتها طرفاً مسؤولاً في المجتمع الدولي، ستؤدي دوراً مهماً في السعي لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تماشياً مع الجهود الدولية لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، ومنع التطرف والعنف.

18/ اتفق الجانبان على السعي لإيجاد أدوار فاعلة لوزارتي خارجية بلديهما، لتعزيز تعاونهما في بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بعقد «منتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط»، ليكون منبراً لتعزيز التعاون في القضايا العالمية والإقليمية.

19/ أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن امتنانه لكرم الضيافة الذي تلقاه من الرئيس مون، أثناء زيارته كوريا، ودعا سموّه الرئيس مون، إلى زيارة دولة الإمارات، مرة أخرى، في وقت مناسب للطرفين. واتفق الجانبان على الاجتماع بشكل متكرر في مناسبات مختلفة، ومناقشة سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة». (وام)