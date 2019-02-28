عهود الرومي: تحويل الابتكار إلى منهج عمل وثقافة مجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى مركز محمد بن راشد للابتكار أمس الأربعاء، بإنجازات المبتكرين، بالتزامن مع اختتام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، في ساحة برج خليفة بدبي، بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وممثلي المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

شهد اللقاء تقديم عرض مبتكر على واجهة برج خليفة بدأ بشعار شهر الإمارات للابتكار «الابتكار يبدأ بك»، وعرض تفاعلي لأهم محطات الشهر الذي شهد تنظيم 1000 فعالية.

وأكدت عهود الرومي أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الابتكار وتحويله لمنهج عمل وثقافة مجتمع، ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وكافة فئات المجتمع، مشيرة إلى أن شهر الإمارات للابتكار أصبح منصة لإلهام أصحاب المواهب لتقديم تجارب تسهم في تطوير الحلول للتحديات، مشيدة بجهود المجالس التنفيذية في إمارات الدولة واللجنة التنسيقية لشهر الإمارات للابتكار وبمبادرات الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وبالدور الفاعل والمهم لوسائل الإعلام في نقل وتغطية الفعاليات ما كان له الأثر الأكبر في إنجاح هذا الحدث الوطني.

وقالت هدى الهاشمي إن شهر الإمارات للابتكار شهد تنظيم أكثر من 1000 فعالية متنوعة خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير، في كل إمارات الدولة، تحت إشراف المجالس التنفيذية وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والطلاب والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع.

وأشارت الهاشمي إلى أن فعاليات الشهر شهدت عرض الكثير من الابتكارات المتنوعة والمتخصصة التي قدمت حلولاً لأهم التحديات، ومهدت لتحقيق أهداف الشهر في الانتقال من مرحلة تشكيل ثقافة الابتكار إلى مرحلة تطبيق الابتكارات على أرض الواقع.

من جهتهم أعرب مسؤولو اللجان التنسيقية لشهر الإمارات للابتكار في إمارات الدولة عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الشهر. وأكدوا أن فعاليات هذا العام تميزت بالمحتوى النوعي والأفكار الخلاقة، وقدمت لأفراد المجتمع رسالة متكاملة عن أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.