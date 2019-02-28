شكرا لقرائتكم ترامب وكيم يُبرمان اليوم «اتفاقاً مشتركاً» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هانوي - أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 01:09

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى «حواراً جيداً جداً» مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي أمس، في مستهلّ قمة ذكر البيت الأبيض أن الزعيمين سيحضران في ختامها اليوم «مراسم توقيع اتفاق مشترك». وشكا كيم من «إساءة فهم» بلده منذ فترة طويلة، والتعامل معه «بعدم ثقة».



وكتب ترامب في «تويتر» في ختام اليوم الأول من القمة: «اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونغ أون في هانوي في فيتنام»، علماً انهما عقدا قمة تاريخية أولى في سنغافورة في حزيران (يونيو) الماضي.

وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اليوم اجتماعاً منفرداً لمدة 45 دقيقة، تليه محادثات موسعة تشمل مساعديهما. وأضاف أن الزعيمين سيحضران «مراسم توقيع اتفاق مشترك» في ختام القمة، كما سيعقد ترامب مؤتمراً صحافياً. وكان البيت الأبيض تحدث عن «اجتماعات مكوكية» اليوم.

وتصافح كيم وترامب وابتسما لفترة وجيزة أمام أعلام لبلديهما في فندق في هانوي، واجتمعا منفردين لنصف ساعة، ثم شاركا في عشاء مع مساعديهما. ورافق الرئيس الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال أبرز موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، فيما رافق الزعيم الكوري الشمالي أبرز موفديه إلى واشنطن كيم يونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو.

ورجّح ترامب خلال اللقاء الوجيز قمة «ناجحة جداً»، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الاجتماع «مشابهاً أو حتى أفضل من اللقاء السابق». وسُئل هل سيتراجع عن مطلبه نزع السلاح النووي لبيونغيانغ، فأجاب بالنفي. وعندما سُئل هل سيعلن نهاية رسمية للحرب الكورية (1950-1953)، أجاب: «سنرى».

أما كيم فقال مخاطباً ترامب: «بعدما التقينا هنا مرة أخرى بهذا الشكل، أنا على ثقة بأننا سنخرج بنتيجة ممتازة هذه المرة يرحّب بها الجميع، وسأبذل جهدي لتحقيق ذلك».

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وخلال العشاء أعرب ترامب عن أمله «بتسوية مسائل كثيرة»، وزاد: «أعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى وضع رائع على المدى البعيد». في المقابل، شكا كيم من «إساءة فهم» كوريا الشمالية منذ فترة طويلة، والتعامل معها «بعدم ثقة». وأضاف: «كانت هناك جهود، سواء بسبب عداء أم لا، لتعطيل المسار الذي نعتزم اتخاذه». واستدرك: «لكننا تغلّبنا على كل هذه الأمور وسرنا نحو بعضنا بعضاً مرة أخرى ووصلنا الآن إلى هانوي بعد 261 يوماً» على قمة سنغافورة. وتابع: «التقينا مرة أخرى هنا وأثق بأننا يمكن أن نحقق نتائج عظيمة يرحّب بها الجميع».

وقبل ساعات من القمة، التقى ترامب الرئيس الفيتنامي نغوين بو ترونغ، وأشرفا على توقيع عقود مع شركات أميركية قيمتها 21 بليون دولار. كذلك اجتمع ترامب مع رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان بوك على مأدبة غداء.

وكتب الرئيس الأميركي على «تويتر»: «فيتنام إحدى البقاع القليلة التي تزدهر في العالم. وقريباً ستكون كوريا الشمالية كذلك وبسرعة جداً، إذا نزعت سلاحها النووي. الإمكانات رائعة، فرصة عظيمة، بلا مثيل تقريباً في التاريخ، أمام صديقي كيم جونغ أون. سنعرف قريباً. أمر مثير للاهتمام!» وأشار إلى أنه «يرغب في تحقيق شيء عظيم».

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية أولى في سنغافورة في حزيران 2018، ووقّعا اتفاقاً مبهماً لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وفشلت مفاوضات أجرتها واشنطن وبيونغيانغ بعد القمة، في ترجمة ذاك الاتفاق، إذ تطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتفكيك ترسانتها النووية في شكل كامل يمكن التحقق منه ولا عودة عنه. لكن الدولة الستالينية تربط نزع أسلحتها النووية بتحقيق شروط، أبرزها رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، ووقف «تهديدات» أميركية، أي الوجود العسكري للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية والمنطقة.

وخلال الاستعداد للقمة، أعلن ترامب أنه ليس مستعجلاً لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، طالما جمّدت اختباراتها الذرية والصاروخية. وطرح احتمال تخفيف العقوبات المفروضة عليها، إذا أجرت تحرّكاً «جدياً».

لكن منتقدين رأوا في ذلك تراجعاً عن مطلب أميركي قديم بأن تنزع بيونغيانغ سلاحها النووي في شكل كامل لا عودة عنه، معتبرين أنه يجازف بإهدار وسيلة ضغط، إذا قدّم تنازلات أكثر وأسرع ممّا ينبغي خلال المحادثات، لا سيّما أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية يرون أن لا مؤشر إلى أن الدولة الستالينية ستتخلّى في شكل كامل عن ترسانتها النووية، إذ تعتبرها ضماناً لأمنها القومي.

وذكر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون أن واشنطن وبيونغيانغ ناقشتا إجراءات محددة يمكن التحقق منها لنزع السلاح النووي، مثل السماح لمفتشين بمراقبة عمليات تفكيك مفاعل «يونغبيون» في كوريا الشمالية. وقد تشمل التنازلات الأميركية فتح مكاتب اتصال وإنهاء الحرب الكورية أو التمهيد لمشاريع بين الكوريتين.